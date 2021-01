Emigration. To Slovakia. Presviedčal ma pred pár mesiacmi kamarát z Kanady. Labour market efficiency is pretty good in Slovakia. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1858131

Tak som si o tom prečítal zopár článkov, ktoré som narýchlo našiel na internete a naozaj na tom slovenský trh práce nie je až tak zle ako si väčšina Slovákov myslí. Spomínaný kamarát prišiel žiť s celou rodinou na Slovensko a nevie si tu život vynachváliť. Prenajal si menší byt v Ružinove a hovorí, že je spokojný s kvalitou bývania aj s občianskou vybavenosťou v štvrti, v ktorej býva. Má tam všetko čo potrebuje a hovorí, že sa na Slovensku cíti veľmi dobre. Páči sa mu, že Slováci sú relatívne disciplinovaní v nosení rúška a verí, že dobre zvládneme aj boj proti pandémii. Jeho mladšia dcéra mala na začiatku trochu problém začleniť sa do školského kolektívu na slovenskej základnej škole, ale už si zvykla a má v triede aj dobré kamarátky. Vraj slovenské deti majú všetko, čo potrebujú a len si dostatočne nevážia, že žijú vo vyspelej spoločnosti. Hneď ako skončí pandémia, by chcel prísť žiť na Slovensko aj jeho kamarát s manželkou. Je to na zamyslenie pre všetkých, ktorí zanevreli na našu krásnu vlasť a v zahraničí robia Slovensku negatívnu reklamu.